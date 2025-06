Concerto di San Quirico per i cinquant'anni della Corale di Calice

In occasione dei cinquant'anni della Corale di Calice, la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario organizza per domenica 6 luglio alle 21.00 il "Concerto di San Quirico" che rientra nel programma dei "Concerti d'estate". Alla chiesa di San Quirico fuori le mura di Domodossola si esibiranno Federica Napoletani soprano, Candice Carmalt mezzo soprano, Angela Hyun Jung Oh contralto assieme alla Corale di Calice e all'Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario diretta da Manfred Nesti.

Saranno eseguite musiche di Hendel, Vivaldi, Hasse. La rassegna "Musica d'estate 2025" organizzata dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è resa possibile grazie al contributo dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Fondazione Comunitaria del Vco – Ente filantropico, della Fondazione Crt e del comune di Craveggia con il patrocinio della città di Domodossola e della città di Villadossola e in collaborazione con la Pro Loco di Domodossola, l’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola e le parrocchie di Calice, Craveggia e Villadossola.