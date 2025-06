"Tutto me stesso": lo spettacolo dedicato a don Giuseppe Rossi in scena a Vogogna

Continua venerdì 27 giugno alle 21.00 al Castello Visconteo di Vogogna la rassegna “Diffusioni teatrali” promossa dalla Compagniadellozio in diversi comuni ossolani e dedicata quest’anno al tema della memoria. In scena “Tutto me stesso”, una lettura teatrale dedicata alla vita e al martirio del beato don Giuseppe Rossi, giovane parroco di Castiglione Ossola che il 26 febbraio 1945 fu barbaramente ucciso da una brigata fascista.

Lo spettacolo prevede la presenza in scena di tre attori: Matteo Minetti, autore del testo, insieme a Matteo Morigi e Siria Giraldo. Il testo dello spettacolo è stato scritto consultando i testi disponibili sulla vita del beato e sulla sua tragica uccisione: in primis il volume di Angelo Stoppa del 1986: “Il parroco Giuseppe Rossi - eroe della carità”.

“Questo testo mi è stato regalato da don Severino Cantonetti con una dedica molto bella nel 2002, quando avevo 13 anni – spiega Minetti -. Egli era il primo successore di don Rossi e siamo compaesani, entrambi di Anzino. Mi aveva messo sotto la protezione del suo predecessore molti anni fa e oggi sono felice di contribuire a tramandare la memoria semplicemente trasformando testi e studi in una drammaturgia. Lo dovevo a un grande amico come don Severino. Ho dedicato questo testo a lui e a un’altra persona fondamentale per me che è stato il preside Pier Antonio Ragozza”.