''Per evitare la chiusura delle terme l'amministrazione doveva fare di più''

‘’Sono sorpreso e molto dispiaciuto di quanto accade perché ne va della storia di Bognanco, che viveva grazie alle sue acque per le quali era rinomata in passato. Non mi aspettavo questa brutta situazione. Anche il Comune avrebbe dovuto fare di più’’. Sulla chiusura delle terme di Bognanco interviene anche Remigio Mancini, in passato ex sindaco di Bognanco ma per molti anni, quasi 10, direttore dello stabilimento dove viene imbottigliata l’acqua minerale. Parla dopo la chiusura delle piscine e del centro benessere che detatta da ’’motivi burocratici’’ legati alla concessione dello sfruttamento delle acque minerali. Con la bocciatura da parte della Provincia del rinnovo della fonte Guadenziana, mentre per Ausonia e Sal Lorenzo la 'partita' è ancora aperta.

‘’Il comune – afferma Mancini - doveva collaborare e proporre una soluzione alla società pur di tenere aperto il parco e cercare di non trovarsi in queste condizioni proprio in estate. Sarebbe bene capire perché, pur avendo consiglieri comunali che hanno buoni rapporti con il proprietario della società termale, si sia fatto poco per far capire che la chiusura delle terme non è una cosa positiva per Bognanco’’.