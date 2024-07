L'avvocato Tamiro: "Il mio assistito non è sottoposto ai domiciliari". Le precisazioni sui fatti contestati dalla Questura

Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni dell'Avvocato Alessandro Tamiro del Foro di Reggio Calabria in merito ad un comunicato stampa della questura di Verbania pubblicato giovedì.



Sti.mo Direttore,

in merito all'articolo apparso in data 11 luglio su assolanews.it , dal titolo "Estorsione e stalking all'ex impiegato: tre arresti a Domodossola", in qualità di difensore di fiducia dei sig.ri R.M e M.L., debbo precisare che gli stessi non rispondono del reato di tentata estorsione, poichè il Giudice per le indagini preliminari , in sede di interrogatorio di garanzia ha riqualificato i reati ed espunto quello di tentata estorsione. Inoltre, rilevasi come allo stato il sig. M.L. non è sottoposto agli arresti domiciliari.

Tanto si doveva, come replica, in aderenza a quanto previsto dalla normativa in materia di diritto di cronaca.