Tre mostre al centro studi Ginocchi di Crodo

Il 28 luglio si celebra il compleanno del Crodino e per l’occasione il centro studi Piero Ginocchi organizza una serie di iniziative. Tra queste, tre diverse mostre allestite nella sede in via Pellanda, aperte al pubblico dal 5 luglio e visitabili fino al 29 settembre.

Si tratta di un’esposizione dedicata alle moto storiche curata da Gian Piero Crosetti, una ai costumi di Barbie creati da Gianna Perotti e, infine, una agli oggetti cine-fotografici di quello che sarà il futuro museo Carlo Pessina.

Le tre mostre sono aperte dal venerdì alla domenica, dalle 15.00 alle 19.00; nella settimana di ferragosto rimarranno invece aperte tutto il giorno.