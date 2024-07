Montani: "Nuovi ambulatori ortopedici a Domodossola e Omegna, ottima notizia per il territorio"

“L’apertura di nuovi ambulatori ortopedici a Domodossola e Verbania da parte del Coq di Omegna, in accordo con l’Asl Vco, è un’ottima notizia per tutto il territorio”. Così Enrico Montani, segretario della Lega Vco, in una nota. “La società per il 5% a carattere pubblico e per il 49 privato che gestisce il Centro ortopedico di Quadrante di Omegna, costituisce un esempio e un modello di eccellenza sanitaria in tutto il Paese. La Lega esprime, dunque, la sua più totale soddisfazione per l’iniziativa valutato che il modello misto pubblico – privato rappresentato dal Coq, è a nostro giudizio la via migliore per la gestione del pianeta sanità. I nostri complimenti vanno anche all’Azienda sanitaria locale, al suo management e alla direttrice generale Chiara Serpieri che si sono adoperati per raggiungere l’obiettivo. Grazie all’apertura di questi due nuovi ambulatori, ora si potrà dare qualche risposta concreta in più al problema delle liste di attesa”.