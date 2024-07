Si asfalta la strada, disagi a Craveggia e Toceno

Via le buche e le crepe nell’asfalto, la strada si rifà il look. Da oggi e fino al 29 luglio sono previsti lavori lungo la strada provinciale che collega Craveggia a Toceno, in particolare nella frazione craveggese di Vocogno.

Per dar corso agli interventi di scarificazione e successiva posa di un nuovo strato bituminoso si rende necessario chiudere la strada che taglia in due Vocogno. Sarà quindi impossibile raggiungere da Craveggia Toceno (e viceversa) dalle 8 alle 18.

I due paesi saranno però sempre collegati transitando per Santa Maria Maggiore. Qualche malumore la notizia di questi lavori in piena estate lo sta creando ma va anche ricordato che le settimane scorse sono state spesso contraddistinte da tempo variabile e dalle piogge: condizioni non proprio ottimali per poter effettuare questo tipo di lavori.