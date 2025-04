Al via i lavori per l'asfaltatura di via Italia

Prendono il via oggi, lunedì 7 aprile, i lavori di asfaltatura in via Italia a Domodossola. L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale della via a partire dall’incrocio con via Cairoli e fino all’inizio di via Nino. Contestualmente, sono previste anche le asfaltature di via Palermo e via Labriola.