Malesco, vietate le escursioni in quota

Troppa neve in quota e rischio valanghe ancora evidente. La prudenza nel frequentare la montagna innevata è sempre d’obbligo e lo è ancora di più in questi giorni. La neve “pesante” rappresenta infatti un pericolo lungo i pendii più soggetti a cedimento del manto nevoso. Proprio per il rischio slavine, è vietato l’accesso al Parco Val Grande da Malesco.

Il sindaco del comune vigezzino, Enrico Barbazza, ha infatti emesso una specifica ordinanza. “Sentita la Commissione valanghe, visto il bollettino valanghe AINEVA e - si legge nel provvedimento - considerato che a tutt’oggi, sussiste un forte pericolo di valanghe nelle zone al di sopra di metri 1200 s.l.m a causa delle forti nevicate dei giorni scorsi”, viene vietata “la pratica di attività escursionistiche su tutto il territorio comunale al di sopra al di sopra dei 1200 metri di quota”, a tutela dell’incolumità pubblica.