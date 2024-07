Le migliori opportunità di investimento da scegliere a Dubai

Quando si fa riferimento a Dubai, al giorno d’oggi, è importante citare non soltanto la città o l’emirato degli Emirati Arabi Uniti, ma anche una delle migliori realtà che possano essere chiamate in causa per quanto riguarda iniziative ed opportunità economiche. Certo è che la narrativa su questa città, negli ultimi anni, ha fatto molto parlare di sé, soprattutto a proposito di quelle numerosissime persone che si sono trasferite a Dubai, per cercare delle opportunità di investimento e per ampliare il proprio portafoglio.

In ogni caso, investire a dubai non è un qualcosa di fallimentare o di sbagliato, dal momento che, in termini di tassazione e di agevolazione fiscale, non c'è dubbio che Dubai abbia delle frontiere tali da agevolare qualsiasi opportunità di investimento. Naturalmente, così come accade per ogni paese, non c'è bisogno soltanto che una città o un emirato, in questo caso, sia burocraticamente e fiscalmente favorevole, ma è necessario anche trovare delle condizioni fertili, affinché le proprie tipologie di investimento abbiano buon fine: in questo senso, qualora si voglia realizzare un mercato, all'interno della città di Dubai, su quali opportunità bisognerebbe lanciarsi?

Settore immobiliare

È evidente che la migliore opportunità possibile, in termini di investimento a Dubai, sia rappresentata dal settore immobiliare. Come sempre, in grandi realtà che si sviluppano, soprattutto dal punto di vista urbanistico, con grandi progetti che vengono realizzati per rendere una città o un paese fiorente, il settore immobiliare è il primo a ricevere una grandissima spinta e, per questo motivo, e tutti i possibili lavori che sono direttamente o indirettamente connessi all'immobiliare ricevono un grande supporto, dal punto di vista tanto economico quanto fiscale.

Per questo motivo, che opera nell'ambito dell'immobiliare e decide di effettuare un investimento, a Dubai, troverà sicuramente terreno fertile in tal senso, grazie al sviluppo di zone come Marina di Dubai e Downtown, con immobili di lusso che presentano una grande potenzialità, in termini di profitto. C'è da dire anche che il meccanismo relativo all'ottenimento della residenza a Dubai favorisce il successo della propria attività in termini immobiliari, con un aumento in percentuale costante dei profitti che, negli ultimi anni, ha portato ogni investitore, di questo ramo, ad ottenere successo.

Turismo

Con una città che vede la sua popolazione crescere sempre più negli ultimi anni, riuscendo ad attirare anche personalità di spicco nel mondo dello spettacolo e dell'economia, è evidente che il settore del turismo riceva un grande incentivo, con le opportunità di investimento che risultano essere consequenzialmente più profittevoli. A partire dall'Expo del 2020, che ha portato milioni di visitatori a Dubai in un’annata storica, è cresciuto considerevolmente tutto il paese, soprattutto per quanto riguarda il mercato di lusso con attrazioni turistiche, hotel e tante altre opportunità che, ancora oggi, vengono pubblicizzate sul mondo del web. Il settore è in rapida ascesa, come dimostrato anche dal ministero del turismo di Dubai, con la creazione di numerose strutture ricettive e legate a favorire il turismo di massa, soprattutto per un ideale ricollocazione di cittadini che vogliono trasferirsi a Dubai, nei prossimi anni. C'è da dire, infine, anche il settore del turismo è spesso molto profittevole, in mercati in rapida ascesa, pur dovendo considerare una curva che, prima o poi, tenderà verso il declino: siamo ancora lontani, però, da quella realtà.

Settore green ed ecosostenibile

In un mondo in cui il tema della sostenibilità ambientale risulta essere protagonista del dialogo politico, ideologico e culturale, non sorprende che il settore green rappresenti anche una grande opportunità di investimento in una città come Dubai. In materia di investimenti globali per la sicurezza del territorio, l'emirato in questione sta compiendo grandi passi in avanti, con numerosi progetti che sono stati stanziati negli ultimi anni per favorire l'insediamento green all'interno del paese: Dubai si sta lentamente trasformando in una delle metropoli più importanti al mondo, per quanto riguarda infrastrutture green, come dimostrato dal parco solare presente all'interno della città, il progetto green più grande al mondo. C'è da dire, allo stesso tempo, che Dubai sta ragionando anche sul lungo termine, soprattutto per non rendere il trend della sostenibilità soltanto un qualcosa di effimero ma un vero e proprio progetto per il futuro.