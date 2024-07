Non c'è solo l'argento per la crono del piemontese Filippo Ganna in questi primo giorno delle Olimpiadi di Parigi. L'Italia conquista infatti la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4x100 stile libero grazie al nuotatore torinese Alessandro Miressi, che insieme a Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo hanno chiuso con il tempo di 3:10.70. Oro agli Stati Uniti in 3:09.28 e argento all'Australia in 3:10.35. E' la terza medaglia per l'Italia.

La sfida

Miressi, il gigante di Moncalieri che aveva già conquistato due medaglie con le staffette tre anni fa, ora punta anche a salire sul podio nella gara individuale, i suoi 100 stile libero, che eleggono il nuotatore più veloce del pianeta.