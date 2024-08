Chiorino scatenata sui social, Canalis (Pd): "La vice presidente della Regione recuperi il rispetto del suo ruolo istituzionale"

“Questa mattina la vice presidente della Regione, Elena Chiorino, ha iniziato la giornata sui social aizzando gli haters da tastiera contro il PD ed Elly Schlein, senza gestire le reazioni altamente offensive e denigratorie espresse su facebook dai suoi followers.

Fermo restando il diritto di critica politica da parte di un assessore, vorrei richiamare Chiorino al rispetto del suo ruolo istituzionale e di Governo.

Ci avvisi se intende lasciare l’incarico per candidarsi alla segreteria del suo partito: la nostra Regione merita una vice presidente meno faziosa, che non asserve il suo ruolo istituzionale a tifoserie di bassa lega e non asseconda insulti e attacchi personali decisamente sopra le righe.

O Chiorino cambia social media manager o rientra nei ranghi istituzionali per essere all’altezza del suo ruolo!