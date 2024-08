Cisl trova l'accordo con la Regione: verso la stabilizzazione di 124 precari che erano rimasti esclusi

Si è conclusa oggi un’importante trattativa con la Regione Piemonte apertasi a seguito del ricorso per condotta antisindacale presentato dalla CISL FP Piemonte, nelle persone del Segretario generale Sergio Melis e del Segretario con delega Alessandro Bertaina, tramite il patrocinio dell’avvocato Clelia Imberti.

Con il ricorso proposto avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino si è contestato alla Regione di aver modificato in data 23/11/2023, in assenza della convocazione di tutte le componenti della delegazione di parte sindacale, l’accordo in materia di stabilizzazione del personale sanità pubblica firmato il 26/09/2023 da tutte le OO.SS nonché dalla Regione.

La CISL FP non ha mai condiviso le modifiche unilateralmente apportate, in quanto di ostacolo alla stabilizzazione dei dipendenti, tanto che conducevano alla esclusione di ben 124 domande presentate.

Il risultato raggiunto oggi costituisce una evidente e condivisa presa di impegno da parte della Cisl Fp Piemonte e della Regione di addivenire ad una effettiva stabilizzazione di tutto il personale del comparto sanità. Infatti su invito del Giudice Dott.ssa Aurora Filicetti è stato firmato l’accordo di conciliazione del giudizio ex art.28 statuto lavoratori, che è pertanto stato abbandonato dalla scrivente organizzazione sindacale con spese legali a carico della Regione.

La conciliazione prevede che la Regione trasmetta a tutte le OO.SS, entro il 10/08/2024, bozza di un nuovo accordo in materia di stabilizzazione di tutto il personale del comparto sanità pubblica con i criteri del settembre 2023, che di fatto consentiranno la stabilizzazione di una platea molto più ampia rispetto ai criteri di cui alla modifica del novembre 2023, chiedendo riscontro (con adesione o meno) alle singole sigle sindacali entro il successivo 10 settembre.

La Regione si è inoltre impegnata a non reiterare i comportamenti che le sono stati contestati con il ricorso per condotta antisindacale.

“Mi sono fortemente battuto per il personale ingiustamente escluso a causa delle modifiche all’accordo in materia di stabilizzazione del personale assunte nel Novembre 2023. E’ stata una battaglia compiuta nell’interesse non solo degli iscritti cisl ma di tutto il personale della Sanità Pubblica. L’accordo raggiunto oggi, oltre a garantire la massima condivisione e trasparenza anche per gli accordi che verranno stipulati in futuro, premia i lavoratori che durante la pandemia si sono messi a disposizione dei cittadini e della Sanità Pubblica, mettendo a rischio la loro salute. Ringrazio a nome dei lavoratori e della Cisl l’Avv. Clelia Imberti per averci assistito in questa importante sfida con grande professionalità’’ dichiara il Segretario con delega Alessandro Bertaina.

‘’Con l’accordo di oggi si chiude una vicenda che vedeva 124 lavoratori ingiustamente esclusi dalla stabilizzazione. Ancora una volta la Cisl FP Piemonte si qualifica come organizzazione che tutela tutte e tutti e non lascia indietro nessuno’’ conclude Sergio Melis, Segretario generale.