La nuova scuola elementare di Preglia è pronta: "È stata una sfida, ma l'abbiamo vinta" FOTO e VIDEO

“È una struttura che regaliamo alla comunità di Crevoladossola dopo tanti anni. Come amministrazione siamo tutti molto orgogliosi. Non è stato facile ma i risultati parlano da soli: penso sia uno dei plessi scolastici più belli del nostro comprensorio”. Così il sindaco Giorgio Ferroni di fronte alla nuova scuola elementare di Preglia, che dopo diversi anni è finalmente pronta per essere vissuta dagli studenti. “È la riposta efficace e utile a un problema che si portava avanti da molto tempo”.

“È stato un percorso lungo, sicuramente non semplice né scontato”, racconta il primo cittadino, che senza nascondere un certo orgoglio presenta la nuova struttura scolastica di Crevoladossola, nata sulle ceneri del palazzetto dello sport. “Abbiamo recuperato una struttura difficilmente gestibile – spiega – e l’abbiamo trasformata in una scuola che, oltretutto, ci permetterà di fare economia di scala per quanto riguarda le mense, i trasporti e il riscaldamento, sostituendo edifici scolastici obsoleti”.

Per quanto riguarda questo tema, importante è il collegamento tra il nuovo edificio e l’adiacente scuola media “Casetti” tramite un corridoio: “In questo modo non sarà necessario creare nuovi spazi per gli uffici, la segreteria, la mensa e la palestra, che saranno unici e accessibili da entrambe le scuole”.

La nuova scuola primaria è stata un investimento significativo per il comune di Crevoladossola, per un totale di circa 3 milioni di euro: “È sato uno sforzo importante – spiega Ferroni - che abbiamo sostenuto in maniera positiva perché il bilancio di Crevoladossola è un bilancio solido, che permette di fare investimenti come questo”.

Il plesso conta un totale di dieci nuove aule al piano terra, mentre al secondo piano si trovano i laboratori e la biblioteca. Tra gli spazi più importanti la palestra e le due terrazze che sovrastano la scuola: spazi che, oltre ad essere a disposizione dei bambini della scuola, saranno utilizzati anche per eventi e manifestazioni extrascolastiche, oltre che per le società sportive.

“L’idea è di dare una nuova impostazione urbanistica al comune - racconta Giorgio Ferroni -. Questo diventa di fatto il centro del paese, perché c’è una zona che comprende il nuovo complesso scolastico con elementari, medie, materna e l’asilo nido (che sarà costruito nei prossimi mesi, ndr), siamo vicini al centro di Preglia in cui c’è la casa della salute e in futuro ci sarà la nuova sede municipale (che sarà trasferita a Villa Renzi-Cesconi una volta ultimato il restauro, ndr). Abbiamo quindi messo in rete tutti i principali servizi per i cittadini in luoghi accessibili in gran parte anche a piedi”.

Alla visita nella nuova scuola era presente anche l'assessore all'Istruzione Paola Broggio.

Nonostante nelle ultime settimane le porte della scuola siano state aperte per alcuni eventi, come un concerto della banda e i centri estivi, l’inaugurazione ufficiale – alla presenza delle autorità e della comunità crevolese – è stata fissata per sabato 7 settembre.