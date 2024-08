Camera di commercio, previste in agosto 680 assunzioni

Le entrate programmate ad agosto 2024 sono 680; solo nel 17% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’83% saranno a termine. Si concentreranno per il 77% nel settore dei servizi e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. L’8% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (16%).

Questo prevede il bollettino mensile realizzato da Unioncamere ed Agenzia Piemonte lavoro ed elaborate dal servizio studi della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Allto Piemonte.

Il 5% delle entrate sarà destinato a personale laureato, mentre una quota pari al 31% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni. Il settore a esprimere il più alto fabbisogno è quello dei servizi di alloggio e ristorazione (320 entrate previste), seguito dal commercio (80 unità), dalle costruzioni e dai servizi alle persone (70) e infine dalle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (30).