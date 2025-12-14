Mercato immobiliare e festività natalizie: crescono i prezzi delle case a Santa Maria Maggiore

Casette di legno in cui scovare le lucine, i colori, i profumi e le decorazioni più caratteristiche: i tradizionali mercatini che animano il periodo natalizio richiamano visitatori da tutto il mondo e trasformano le città in luoghi ricchi di una magica atmosfera. Ma non solo: interi quartieri si valorizzano e diventano il fulcro di nuove dinamiche urbane. In questo scenario Immobiliare.it, portale immobiliare leader in Italia, ha analizzato i costi delle case nelle località che ospitano i mercatini più celebri del Paese, rivelando dove si può concludere l’affare migliore e dove, al contrario, comprare casa è un vero e proprio salasso.

Tra le località analizzate non poteva mancare Santa Maria Maggiore, il borgo vigezzino che ogni anno accoglie migliaia di visitatori con i suoi mercatini di Natale, tra i più grandi e amati d’Europa. Qui, secondo i dati di Immobiliare.it, acquistare casa non è così semplice: un immobile costa infatti in media 2.190 euro al metro quadro. Un prezzo certamente minore rispetto alle grandi città che ospitano i principali eventi natalizi, come Bolzano, Aosta, Trento, per non parlare di Roma e Milano (dove i prezzi arrivano anche a più di 10mila euro al metro quadro), ma che si conferma tra i più alti nel Vco ma anche in tutto il Piemonte.