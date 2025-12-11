Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. Iolavoro per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

134711 Studio dentistico di Domodossola cerca addetto/a alla segreteria per accoglienza pazienti, gestione agenda, comunicazioni e pagamenti. Richiesto diploma, ottimo uso PC, tedesco intermedio/avanzato e preferibilmente francese.

134567 Azienda agricola cerca operaio giardiniere per realizzazione giardini, irrigazione, potature, taglio erba e uso attrezzature manuali e meccaniche. Richiesta esperienza pregressa, contratto iniziale a tempo determinato full time.

134460 Azienda farmaceutica di Gravellona ricerca Impiegato Gare d’Appalto per gestione documentazione, analisi bandi e supporto legale-amministrativo. Richiesta laurea in Giurisprudenza, anche neolaureati, buona organizzazione e inglese. Inserimento con CCNL Commercio, tempo indeterminato dopo periodo di prova.

134516 Hotel 5 stelle di Stresa cerca due estetiste qualificate per la SPA dell’hotel, 1 figura senior da assumere con contratto stagionale e una junior da inserire in tirocinio formativo a scopo assuntivo, inizio febbraio 2026 per circa 8 mesi.

134438 Ristorante-pizzeria di Domodossola cerca un aiuto cuoco per preparazioni base, antipasti e supporto allo chef. Richiesta minima esperienza o formazione alberghiera.

Contratto iniziale di 6 mesi, orario spezzato, CCNL Pubblici Esercizi 5° livello.

134394 Boutique di abbigliamento, accessori e calzature di Domodossola ricerca assistente alle vendite. Richiesta esperienza nel settore moda, diploma e conoscenza di inglese e francese. Inserimento full time a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione, CCNL Commercio, orario 10-13/15-19.

134349 Officina meccanica di Cannobio cerca un meccanico d’auto con esperienza. Mansioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli, gestione del magazzino, contatto con la clientela. Si offre contratto a tempo pieno, modalità contrattuale commisurata alla reale esperienza del candidato.

134291 Organizzazione no profit di Bee cerca un cuoco specializzato in cucina vegetariana per gestione/organizzazione cucina, preparazione menù vegetariani e vegani. Contratto a t. det. di sei mesi, impegno non superiore a 25 ore settimanali.

134290 Organizzazione no profit di Bee cerca due baristi/e specializzati/e nella preparazione di prodotti di caffetteria, bevande e cocktail analcolici. Orario full time, contratto t. det. di sei mesi. Richiesta estensiva esperienza nel ruolo di barista addetto alla caffetteria.

134289 Studio commercialista di Domodossola cerca impiegato/a amministrativo/a con esperienza in dichiarativi, contratti di locazione, successioni e pratiche di avvio impresa. Richieste cordialità, collaborazione e uso di Word ed Excel. 30 ore settimanali (lun-ven)

134288 Società di progettazione arredi di Domodossola cerca un impiegato tecnico addetto al disegno AUTOCAD e programmi 3D. Si richiede diploma di geometra o affini, età da apprendistato (18-29), patente B, conoscenza pacchetti grafici 2D e 3D. Si offre tirocinio iniziale con la prospettiva di assunzione stabile.

134231 Azienda farmaceutica di Gravellona Toce cerca responsabile tecnico che svolga direzione tecnica, gestione “quality” aziendale in compliance con le GDP e ISO 9001. Richiesta laurea in Farmacia, esperienza di almeno due anni e referenze.

134229 Azienda di energie rinnovabili e sostenibilità con sede a Domodossola cerca elettricista per installazione di impianti fotovoltaici e componenti elettriche. Richiesta esperienza, autonomia, diploma tecnico e patente B. Contratto full-time a tempo determinato, dal lunedì al venerdì.

133954 Negozio di abbigliamento cerca Addetto/a vendita part time per punto vendita di Verbania, richiesta esperienza pregressa e autonomia negli spostamenti. Contratto di circa 20 ore settimanali, orario spezzato 9.30/12.30- 15.30-19.30 lunedì chiuso.

133944 Impresa lapidea di Masera ricerca autista con patente C e CQC merci per trasporto materiale edile e attività di cantiere. Inserimento full time con contratto a tempo determinato e possibilità di stabilizzazione. Orari 7.00-15.00 da lunedì a venerdì.

133823 Azienda di Calasca-Castiglione cerca carrozziere/meccatronico con esperienza per ampliamento organico, pat.B e qualifica professionale. Tempo determinato full time con possibile proroga e stabilizzazione.

133772 Azienda di Omegna cerca Geometra per gestione cantieri, coordinamento maestranze e contabilità. Richiesti diploma, esperienza minima di 2 anni, conoscenza di Office, Autocad e software di cantiere, patente B. Contratto full time a tempo indeterminato.

133701 Ditta con sedi su Torino, Como, Novara, Omegna, ricerca due elettricisti impiantisti per posa e montaggio di impianti fotovoltaici. Richiesta patente, conoscenza base disegno elettrico. Lavoro principalmente ad Omegna e provincia, ma è richiesta disponibilità a trasferte sulle altre sedi all’occorrenza. Contratto con possibile stabilizzazione

133688 Cooperativa cerca personale sanitario (infermieri e oss) per assistenza e cura ospiti residenziali anziani, si chiede autonomia negli spostamenti, disponibilità a turni diurni e notturni, 35 h settimanali, primo contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione.

