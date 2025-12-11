 / Economia

Economia | 11 dicembre 2025, 08:00

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Tutte le proposte del centro per l'impiego

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. Iolavoro per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

134711 Studio dentistico di Domodossola cerca addetto/a alla segreteria per accoglienza pazienti, gestione agenda, comunicazioni e pagamenti. Richiesto diploma, ottimo uso PC, tedesco intermedio/avanzato e preferibilmente francese.

134567 Azienda agricola cerca operaio giardiniere per realizzazione giardini, irrigazione, potature, taglio erba e uso attrezzature manuali e meccaniche. Richiesta esperienza pregressa, contratto iniziale a tempo determinato full time.

134460 Azienda farmaceutica di Gravellona ricerca Impiegato Gare d’Appalto per gestione documentazione, analisi bandi e supporto legale-amministrativo. Richiesta laurea in Giurisprudenza, anche neolaureati, buona organizzazione e inglese. Inserimento con CCNL Commercio, tempo indeterminato dopo periodo di prova.

134516 Hotel 5 stelle di Stresa cerca due estetiste qualificate per la SPA dell’hotel, 1 figura senior da assumere con contratto stagionale e una junior da inserire in tirocinio formativo a scopo assuntivo, inizio febbraio 2026 per circa 8 mesi.

134438 Ristorante-pizzeria di Domodossola cerca un aiuto cuoco per preparazioni base, antipasti e supporto allo chef. Richiesta minima esperienza o formazione alberghiera.
Contratto iniziale di 6 mesi, orario spezzato, CCNL Pubblici Esercizi 5° livello.

134394 Boutique di abbigliamento, accessori e calzature di Domodossola ricerca assistente alle vendite. Richiesta esperienza nel settore moda, diploma e conoscenza di inglese e francese. Inserimento full time a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione, CCNL Commercio, orario 10-13/15-19.

134349 Officina meccanica di Cannobio cerca un meccanico d’auto con esperienza. Mansioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli, gestione del magazzino, contatto con la clientela. Si offre contratto a tempo pieno, modalità contrattuale commisurata alla reale esperienza del candidato.

134291 Organizzazione no profit di Bee cerca un cuoco specializzato in cucina vegetariana per gestione/organizzazione cucina, preparazione menù vegetariani e vegani. Contratto a t. det. di sei mesi, impegno non superiore a 25 ore settimanali.

134290 Organizzazione no profit di Bee cerca due baristi/e specializzati/e nella preparazione di prodotti di caffetteria, bevande e cocktail analcolici. Orario full time, contratto t. det. di sei mesi. Richiesta estensiva esperienza nel ruolo di barista addetto alla caffetteria.

134289 Studio commercialista di Domodossola cerca impiegato/a amministrativo/a con esperienza in dichiarativi, contratti di locazione, successioni e pratiche di avvio impresa. Richieste cordialità, collaborazione e uso di Word ed Excel. 30 ore settimanali (lun-ven)

134288 Società di progettazione arredi di Domodossola cerca un impiegato tecnico addetto al disegno AUTOCAD e programmi 3D. Si richiede diploma di geometra o affini, età da apprendistato (18-29), patente B, conoscenza pacchetti grafici 2D e 3D. Si offre tirocinio iniziale con la prospettiva di assunzione stabile.

134231 Azienda farmaceutica di Gravellona Toce cerca responsabile tecnico che svolga direzione tecnica, gestione “quality” aziendale in compliance con le GDP e ISO 9001. Richiesta laurea in Farmacia, esperienza di almeno due anni e referenze.

134229 Azienda di energie rinnovabili e sostenibilità con sede a Domodossola cerca elettricista per installazione di impianti fotovoltaici e componenti elettriche. Richiesta esperienza, autonomia, diploma tecnico e patente B. Contratto full-time a tempo determinato, dal lunedì al venerdì.

133954 Negozio di abbigliamento cerca Addetto/a vendita part time per punto vendita di Verbania, richiesta esperienza pregressa e autonomia negli spostamenti. Contratto di circa 20 ore settimanali, orario spezzato 9.30/12.30- 15.30-19.30 lunedì chiuso.

133944 Impresa lapidea di Masera ricerca autista con patente C e CQC merci per trasporto materiale edile e attività di cantiere. Inserimento full time con contratto a tempo determinato e possibilità di stabilizzazione. Orari 7.00-15.00 da lunedì a venerdì.

133823 Azienda di Calasca-Castiglione cerca carrozziere/meccatronico con esperienza per ampliamento organico, pat.B e qualifica professionale. Tempo determinato full time con possibile proroga e stabilizzazione.

133772 Azienda di Omegna cerca Geometra per gestione cantieri, coordinamento maestranze e contabilità. Richiesti diploma, esperienza minima di 2 anni, conoscenza di Office, Autocad e software di cantiere, patente B. Contratto full time a tempo indeterminato.

133701 Ditta con sedi su Torino, Como, Novara, Omegna, ricerca due elettricisti impiantisti per posa e montaggio di impianti fotovoltaici. Richiesta patente, conoscenza base disegno elettrico. Lavoro principalmente ad Omegna e provincia, ma è richiesta disponibilità a trasferte sulle altre sedi all’occorrenza. Contratto con possibile stabilizzazione

133688 Cooperativa cerca personale sanitario (infermieri e oss) per assistenza e cura ospiti residenziali anziani, si chiede autonomia negli spostamenti, disponibilità a turni diurni e notturni, 35 h settimanali, primo contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione.

Per tutte le altre offerte ancora attive consultare IoLavoro

comunicato stampa a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore