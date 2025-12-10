Tra il 3 e il 3,3 per cento il tasso di disoccupazione in Ticino e Vallese

Si attesta sul 3,3 per cento in Vallese e sul 3 per cento in Ticino il tasso di disoccupazione nei due cantoni svizzeri di confine con il Verbano Cusio Ossola. Contro una media del 2,9 per tutta la Svizzera.

In Ticino il tasso è tornando ai livelli di un anno fa. Oggi il numero dei disoccupati iscritti agli uffici di collocamento è di 5020 unità, pari ad un più 648 persone rispetto ad ottobre.

In Vallese a fine novembre, 6.008 persone erano registrate come disoccupate, 385 in più rispetto a fine ottobre. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,2 punti percentuali.

Il Vallese ha registrato un aumento della disoccupazione rispetto al mese precedente. Ciò è dovuto principalmente al rallentamento dell'attività nell'agricoltura (+58 disoccupati) e nell'edilizia (+154 disoccupati). Questi due settori insieme rappresentano oltre la metà dell'aumento mensile della disoccupazione.