Ferragosto: nel Vco ancora alte temperature, ma la pioggia è in arrivo

Manca ormai sempre meno a Ferragosto, giorno di festa di cui milioni di italiani approfittano per organizzare vacanze o giornate con famiglia e amici. Ecco dunque le previsioni meteo, fornite da Datameteo, per quanto riguarda il territorio del Vco per il 14 e 15 agosto.

Le temperature, che nei giorni scorsi hanno raggiunto il picco stagionale, non accennano a diminuire: le massime si assestano ancora una volta tra i 33 e i 35°C, con allerta rossa proprio per il caldo estremo.

In diversi momenti della giornata, però, possibili rovesci di pioggia potrebbero rinfrescare leggermente l’aria. In particolare, sono previste deboli piogge nelle ore serali, tra le 20.00 e le 23.00 di mercoledì 14 agosto e nella notte. Per quanto riguarda, invece, il giorno di Ferragosto, il cielo sarà velato e potrebbero arrivare piogge deboli nel tardo pomeriggio, nonostante le temperature rimangano elevate.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti possono essere reperiti sul sito di Datameteo.