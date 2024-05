Aumento Tari, tutto rinviato a fine giugno

Decisione sulla Tari (Tassa rifiuti) rinviate in consiglio comunale a Villadossola. La proroga all’applicazione delle tariffe è slittata al 30 giugno e quindi il consiglio comunale ha rinviato i tre punti all’ordine del giorno. Si trattava dell’approvazione delle tariffe 2024, del tributo sui rifiuti e del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione. Mentre è stata approvata la modifica per la gestione del centro di raccolta differenziata dei rifiuti per inserire la possibilità di aumentare i sacchi da conferire in tema di sfalcio, cioè rifiuti provenienti dal taglio dell’erba.

Ricordiamo che l’assemblea del Consorzio provinciale aveva votato l’aumento della tassa rifiuti per coprire un ‘rosso’ di bilancio creatosi. Decisione presa dai pochi comuni presenti (una ventina su 74). A favore dell’aumento della tassa rifiuti era stata votata solo da 14 comuni, tra cui Villadossola (gli altri sono Omegna, Baveno, Gravellona Toce, Beura Cardezza, Casale Corte Cerro, Quarna Sotto, Madonna del Sasso, Craveggia, Toceno, Trontano, Macugnaga, Loreglia, Trasquera).

Sull’aumento della tassa diversi sindaci non sono d’accordo per vari motivi: primo perché l’aumento incide troppo su cittadini e commercianti e anche perché la documentazione relativa a questo provvedimento di rincaro sarebbe giunto alle varie amministrazioni in ritardo, rendendo difficile analizzare dati e scelte.

Proprio lunedì sera il consiglio comunale di Domodossola aveva votato contro l’aumento della Tari.