La media "Casetti" sperimenta l'innovativa didattica per ambienti di apprendimento

Nell’ambito dei numerosi progetti promossi dal comune di Crevoladossola per potenziare l’offerta scolastica si inseriscono, oltre alla conclusione della nuova scuola elementare, anche alcuni interventi apportati alle aule della scuola media “Casetti”.

Gli spazi sono stati infatti ampliati tramite l’abbattimento delle pareti per dare vita a nuove aule che saranno utilizzate per la sperimentazione di un progetto didattico innovativo.

“Grazie ai lavori che sono stati fatti abbiamo ricavato delle aule più grandi e più accoglienti perché a partire dal prossimo anno scolastico la scuola secondaria di Preglia partirà con la didattica per ambienti di apprendimento”, spiega Stefania Rubatto, dirigente dell’istituto (che a partire da settembre sarà preside del liceo Spezia di Domodossola).

“Una didattica innovativa che è già presente in numerose regioni d’Italia e che favorisce l’ambiente dedicato agli ambiti disciplinari – spiega la dirigente -. All’interno di queste aule, che saranno in parte utilizzate dai docenti di discipline umanistiche, altre da docenti di discipline scientifico-tecnologiche e così via, verranno applicate metodologie didattiche innovative per cui i nostri docenti si stanno già formando e che in parte hanno già adottato durante questi ultimi anni. Questo favorirà una didattica più inclusiva e più personalizzata. L’obiettivo è quello di migliorare gli esiti di tutti gli studenti, sia di quelli che hanno meno difficoltà sia di quelli che invece risultano più fragili”.