Limiti dei 50 all'ora sulla 166, se ne parla a Ferragosto

E’ confermato per il giorno di Ferragosto, alle 14, l’incontro tra il gruppo di minoranza Uniti per Villa e il presidente della provincia Alessandro Lana. Tema del confronto ‘ferragostano’ il limite di 50 km/h istituito da mesi sul rettilineo tra Domodossola e Villadossola. Strada che è provinciale.

Il gruppo consiliare aveva inviato una mail certificata in provincia per chiedere un incontro e dopo oltre un mese ha ricevuto la risposta che il presidente della Provincia era disponibile nel giorno di Ferragosto e nei due successivi del 16 e 17 agosto in orari prefissati. Proposta accolta da Uniti per villa che ha accettato la data di Ferragosto.

Ricordiamo che in base ai cartelli sinora posti sulla provinciale 166, risulterebbe il limite dei 50 km/h tra zona Case delle rane a Domodossola e la rotatoria del Laghetto dei sogni, al confine con Villadossola. Sul tratto tra questa rotatoria e quella all’altezza della zona commerciale del Villaggio nessun cartello dei 50 è stato posato. Il che lascia intendere che il tratto villadossolese non sia soggetto al limite dei 50.

L’incontro dovrà chiarire una situazione che ancora oggi viene criticata da diversi automobilisti che percorrono la 166. Strada che a metà luglio era stata interessata dai controlli della polizia stradale, controlli fatti con due pattuglie: una ferma al Laghetto dei sogni e l’altra all’altezza del mobilificio Milani.