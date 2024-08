Bollette meno pesanti in Piemonte: nella prima metà dell'anno luce in calo del 21% e gas -7%

Il boom del 2022 e le bollette pazze di luce e gas del recente passato ormai sono un ricordo. Dallo scorso 30 giugno è terminato il regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica, con circa 3,7 milioni di clienti passati al servizio transitorio chiamato Servizio a Tutele Graduali. Per i clienti vulnerabili, invece, il servizio tutelato continua, con condizioni regolate da ARERA e un prezzo dell’energia che, come accadeva per la Maggior Tutela, sarà aggiornato trimestralmente dall’Autorità. Dagli ultimi dati della Relazione Arera 2024, il Mercato Libero conta invece 23,1 milioni di utenti.

Calo della spesa del 21% in Piemonte

Per quanto riguarda l’, l’analisi dell’Osservatorio Segugio.it sulrispetto allo stesso periodo del 2023, evidenzia una fronte di un(l’analisi considera le due migliori offerte luce disponibili sul comparatore di Segugio.it). I dati confermano il progressivo calo del prezzo all’ingrosso dell’energia, unito ad una maggiore attenzione ai consumi.

La stessa analisi su base regionale conferma un calo particolarmente elevato del consumo medio in Valle d’Aosta (-16%), dove si registra anche il calo maggiore della spesa annuale con -26%. Le altre regioni dove il consumo medio cala più della media nazionale sono: Molise (-9%), Lazio e Umbria (-8%) e Trentino (-7%).

I dati delle diverse province

Se si guarda nel dettaglio aidelsi nota che ildelè statonella provincia diconper la spesa eper il consumo. Le altre province sono in linea con la media nazionale

Inoltre, si conferma la tendenza a optare per una potenza impegnata di 3 kW che continua a essere la scelta principale dei consumatori, con una quota dell’81%. Cresce lievemente la diffusione delle forniture con potenza da 4 kW e 4,5 kW.

Prezzi del gas diminuiti in media del 7%

Per le forniture di, ilrisulta in, sulla base delle rilevazioni del primo semestre confrontato con lo stesso periodo 2023. Inoltre, grazie al, si registra una

Su base regionale, calano più della media nazionale, le regioni di Trentino e Calabria (-12%), Friuli-Venezia-Giulia (-11%), Toscana, Abruzzo, Umbria e Puglia (-10%).

Le differenze tra Biella, Asti e Torino

Se si guarda nel dettaglio aidelsi nota che ilè stato dinella provincia diben oltre la media nazionale. Seguonoconcon. Il calosi registra sempre nella provincia diconseguonocon un calo dicon. Torino rimane in linea con la media nazionale.

In questo contesto di calo della materia prima ritornano le offerte a prezzo fisso, con costi competitivi che consentono di bloccare il costo dell’energia e del gas per almeno un anno e mettersi al riparo da eventuali oscillazioni del mercato.