Nuvole e pioggia in arrivo: temperature in calo da metà settimana

Dopo le lunghe ondate di caldo torrido che hanno caratterizzato il mese di agosto, a partire da questa settimana le temperature medie inizieranno a calare.

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, secondo le previsioni di Datameteo, il caldo persisterà ancora per pochi giorni, con temperature massime tra i 30 e i 32°C nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, e le minime che si assestano intorno ai 20-21°C. A partire da giovedì 22 agosto, invece, la temperatura tenderà a diminuire, anche a causa delle nubi in arrivo. La giornata di giovedì si prospetta infatti nuvolosa, mentre nel fine settimana sono attesi possibili rovesci di pioggia, che contribuiranno a portare le massime tra i 26 e i 28°C.

Per dettagli e informazioni sempre aggiornate consultare il sito di Datameteo.