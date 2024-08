Il Raduno internazionale dello spazzacamino celebra la storia e la tradizione del mestiere

Superato il traguardo delle 40 edizioni, il Raduno Internazionale dello Spazzacamino riprende il proprio viaggio di riscoperta e valorizzazione del mestiere, prima di tutto, e delle emozioni che da secoli circondano la figura del fumista. Perché in fondo si tratta di questo: una piccola vallata alpina, nell’Ottocento conosciuta come valle degli spazzacamini (tanti furono gli uomini – adulti e piccini – che partirono lungo le rotte del nord Europa), vuole riconoscere l’importanza contemporanea dello spazzacamino, senza dimenticare le pagine scure dello sfruttamento che hanno caratterizzato una buona parte del grande libro scritto dagli uomini neri.

E così anche quest’anno, sul finire dell’estate, Santa Maria Maggiore e l’intera Valle Vigezzo ospiteranno centinaia di spazzacamini provenienti da ogni angolo del pianeta per celebrare il loro mestiere, che proprio qui, in questo angolo remoto d’Italia, ha le radici più autentiche.

Dal 30 agosto al 2 settembre la valle ossolana sarà cornice per una serie di appuntamenti in grado di richiamare come sempre migliaia di turisti e viaggiatori desiderosi di entrare in contatto con un mondo antico e affascinante, quello del mestiere del fumista. La storia del Raduno Internazionale dello Spazzacamino ha radici profonde, in Valle Vigezzo. Da questa valle alpina al confine con la Svizzera intere generazioni di emigranti spazzacamini partirono verso Francia, Germania, Austria ed Olanda: i loro sacrifici furono enormi, ma fu nel 1800, con lo sfruttamento dei bambini, che si scrisse una delle pagine più nere di questo rapporto tra uomo e fuliggine.

A ricordare questa fase drammatica c’è un monumento simbolo, il piccolo spazzacamino di Malesco, paese più popoloso della Val Vigezzo: il bimbo rappresentato è Faustino Cappini, originario di Re (altro paese della valle), che, terminata la pulizia di un camino, alzò le mani per dimostrare di aver portato a termine il lavoro: sfiorando i fili dell’alta tensione il piccolo morì fulminato. Un mestiere antico, quello dello spazzacamino, che oggi viene celebrato grazie ad un evento unico al mondo in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e non solo: pur mantenendo numerosi momenti di festa, apprezzati dagli spazzacamini provenienti da ogni angolo del mondo, gli organizzatori della manifestazione invitano da sempre a mettere da parte l’immagine un po’ poetica e scanzonata dello spazzacamino Bert interpretato da Dick Van Dyke nel film Mary Poppins.

Il Raduno Internazionale dello Spazzacamino vuole infatti celebrare l’autenticità di un mestiere oggi tutelato e moderno, ma che nel recente passato si è legato anche a vicende drammatiche, raccontate nel multimediale Museo dello Spazzacamino. Per molto tempo la vita dello spazzacamino fu infatti durissima, non deve dunque meravigliare se generazioni intere di fumisti hanno scelto di dimenticare: sono dovuti trascorrere decenni prima che dalla rimozione si potesse passare alla celebrazione, con il desiderio di rendere onore agli avi, alla loro fatica e ai loro sacrifici. Così, all’inizio degli anni Ottanta, il primo raduno vide sfilare a Santa Maria Maggiore una trentina di fumisti: negli anni la crescita è stata esponenziale, fino a raggiungere il record della passata 40esima edizione, che ha visto circa 1800 spazzacamini sfilare per le via di Santa Maria Maggiore.

Di seguito il programma dettagliato della 41esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino. Venerdì 30 agosto a Santa Maria Maggiore Parco di Villa Antonia ore 15.00 “Ricordiamo i Raduni passati”, proiezioni di video emozionali Nelle vie e piazze del centro storico (Piazza Risorgimento, Via Rosmini/Largo Alpini, Via Cavalli e Via Rossetti Valentini), dalle ore 21.00 esibizioni di musica live a cura dei commercianti di Santa Maria Maggiore, Parco di Villa Antonia a cura della Pro loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno. Ore 21.00 “Pentagrami” in concerto. Ore 23.00 il centro di Santa Maria Maggiore sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico offerto dalla Pro Loco. Sabato 31 agosto a Malesco ore 10.30 Omaggio floreale al Monumento allo Spazzacamino A Craveggia, nel centro storico alle ore 16.00 sfilata chiesa Parrocchiale, ore 18.00 Santa Messa. A Santa Maria Maggiore nel parco di Villa Antonia alle ore 18.30 apertura del grande e rifornito punto ristoro. Ore 21.00 “Serata in festa” con d.