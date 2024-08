Preioni: "Ripensare le Comunità Montane per un futuro sostenibile delle aree montane"

"É indispensabile un ripensamento delle Comunità Montane come enti locali fondamentali per lo sviluppo e la gestione dei territori montani. Insieme a Comuni e Province, le Comunità Montane assumeranno un ruolo cruciale nella distribuzione delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, agendo come livello sussidiario di governo locale" - dichiara Alberto Preioni, segretario alla presidenza della Regione Piemonte, sottolineando come le Comunità Montane rappresentino uno strumento organizzativo essenziale per la programmazione regionale a sostegno delle aree montane, alle quali devono essere attribuite funzioni amministrative specifiche in relazione alle particolari esigenze di questi territori.

"Sosteniamo pienamente il lavoro degli assessori regionali Enrico Bussalino (Enti locali) e Marco Gallo (Montagna), che stanno lavorando per valorizzare le Unioni montane, un elemento essenziale per mantenere i servizi locali, soprattutto nelle aree più svantaggiate. Le Unioni permettono di sostenere i Comuni più piccoli, favorendo una governance territoriale più efficace" - ha commentato Preioni. "La riforma in discussione mira a riordinare e rilanciare le Comunità Montane, che avranno un ruolo centrale nella manutenzione del territorio e nell'erogazione di servizi che i singoli Comuni, soprattutto nelle aree interne, non riescono più a garantire"-. Preioni ha evidenziato come, dopo la riforma Del Rio che ha svuotato le Province di molte funzioni, i piccoli Comuni si siano trovati spesso abbandonati a loro stessi, rendendo urgente un intervento strutturale.

“L'assessore Gallo ha già avviato i primi confronti con le Unioni per identificare le esigenze trasversali e specifiche dei territori. È cruciale risolvere la confusione nei ruoli tra le Unioni e i Comuni associati, garantendo una delega chiara delle funzioni e potenziando i servizi essenziali per rendere le aree montane più attrattive e gestibili. È fondamentale migliorare la collaborazione istituzionale per promuovere lo sviluppo delle terre alte, creando un futuro sostenibile e prospero per i territori montani del Piemonte” - ha concluso il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni.