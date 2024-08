Disagi su treni e aerei, Codacons: "Un'odissea per i viaggiatori"

“Una vera e propria odissea quella che ha interessato migliaia di consumatori durante tutta l'estate a causa dei numerosissimi disagi vissuti da chi ha deciso di spostarsi con l'aereo o con i treni sul territorio nazionale, ed in alcuni casi internazionale”. Così il Codacons, in una nota, denuncia la situazione del trasporto pubblico nazionale.

“Il caso dei turisti italiani rimasti bloccati a Madeira per la cancellazione del volo Wizz Air ha fatto scalpore, ma anche chi ha deciso di muoversi in treno ha dovuto fare i conti con cancellazioni, tratte interrotte e variazioni di percorso, ritardi clamorosi non solo dei regionali ma anche della cosiddetta alta velocità”, prosegue il Codacons.

“Dobbiamo ricordarci che il viaggiatore, per la nostra legislazione e per le regole comunitarie, gode di una serie di diritti che qualora vengano lesi gli consentono di ottenere rimborsi, indennizzi ed in alcuni casi risarcimento per il danno patito - afferma il presidente nazionale del Codacons Marco Donzelli - la nostra associazione è in prima linea per tutelare tutti coloro abbiano subito un danno rispetto a pregiudizi patiti in viaggio”.