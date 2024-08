"Parole di storia", anticipata la conferenza di Elena Giannarelli

È stato aggiornato il calendario degli appuntamenti di “Parole di storia”, il ciclo di incontri e conferenze organizzato da Acoi (associazione culturale Ossola inferiore) per celebrare i suoi trent’anni e ripercorrere la storia del territorio. La conferenza inizialmente in programma per il 14 settembre è stato anticipato a sabato 7 settembre: l’incontro, da titolo “Le donne e i mestieri della montagna”, vede protagonista Elena Giannarelli e si tiene alle 18.00 al castello di Vogogna.

È stato, inoltre, fissato un nuovo appuntamento: sabato 21 settembre, sempre alle 18.00, il castello ospita la conferenza “Il guerriero celtico dal V al I secolo a.C.” di Gioal Canestrelli.