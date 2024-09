Sfilata degli spazzacamini a Domodossola: le modifiche alla viabilità

Lunedì 2 settembre arriva a Domodossola la sfilata degli spazzacamini, che il giorno hanno preso parte al raduno internazionale a Santa Maria Maggiore. Oltre un migliaio di spazzacamini si riverseranno dunque nelle strade del capoluogo ossolano per una sfilata che li porta dalla stazione al collegio Rosmini. Per l’occasione, la polizia locale domese ha disposto alcune modifiche alla viabilità cittadina: in particolare, dalle 18.00 al termine della manifestazione (previsto alle 19.00 circa) è previsto il divieto di transito, anche per i residenti e autorizzati ztl, lungo tutto il percorso della sfilata; inoltre, è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta dei velocipedi dalla rastrelliera in piazza Rovereto.

Il corteo attraversa le seguenti vie, in cui vige il divieto di transito: corso Ferraris, via Marconi, piazza Cavour (con sosta del corteo sui marciapiedi), via Briona, vicolo Cuccioni, piazza Volontari della Libertà, via Don Minzoni, piazza Convenzione, via Martiri 1798, corso Fratelli di Dio, piazza Repubblica dell’Ossola, piazza Rovereto (con sosta del corteo), via Garibaldi, piazza Tibaldi, via Rosmin, largo Madonna della Neve.