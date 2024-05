Al via Musica in quota: domani appuntamento all'alpe Prasca

Prende il via domani, domenica 26 maggio, la diciottesima edizione di Musica in Quota. La prima tappa è nella splendida conca naturale dell'Alpe Prasca, sopra Crevoladossola. Protagonista del concerto (ore 11,30) sarà la Bandragola Orkestar , una street band italiana nata all'inizio del 2005 nel cuore multietnico di Torino – Porta Palazzo. L’Alpe Prasca è a 1299 metri. Partenza alle ore 8.30. All'Alpe Prasca sarà possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura del Gruppo Alpini di Crevoladossola. Per informazioni e prenotazioni tel. 335 5892587. In alternativa pranzo al sacco.

Il ritrovo è alle ore 8.15 alla struttura degli Alpini di Crevoladossola a Scezza.

Itinerario: struttura Alpini di Crevoladossola a Scezza – Ceva – Gorta - Alpe Prasca. Tempo percorrenza: 2h 30'.