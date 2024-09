La Juve Domo vince la partita di andata di Coppa Italia: 2-0 all'Ornavassese

Nella gara d'andata del primo turno di Coppa Italia, la Juve Domo ha avuto la meglio sull'Ornavassese con un secco 2-0, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione. La partita, disputata allo stadio Curotti, ha visto i padroni di casa prendere il controllo già nella prima frazione di gioco, grazie alla brillante prestazione di Zani.

L'attaccante ha aperto le marcature al 20° minuto con un colpo di testa su cross dalla destra, per poi raddoppiare al 40° con un facile appoggio in rete, nuovamente servito da un preciso assist di Soncin. Domenica prossima a Cameri inizierà il campionato per i granta. Il ritorno della sfida di Coppa si giocherà il 12 settembre a Ornavasso.