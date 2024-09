Carenza di medici di base: firmato l'accordo per l'assistenza dei pazienti nelle Case della Salute

Passi in avanti per la risoluzione del problema legato ai pazienti senza medico di base di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane.

“Oggi - spiega la segretaria provinciale della Fimmg Adele Sacco - abbiamo firmato un accordo aziendale per i pazienti senza medico in base al quale nei territori interessati dalla grave carenza vengono istituiti e potenziati presso le Case della Salute ambulatori gestiti dalla continuità assistenziale, dove verranno assistiti tutti i pazienti senza medico compresi i pazienti dei medici in malattia oltre i 30 giorni e quelli dei medici che vanno in pensionamento fino a quando viene nominato un nuovo titolare. Inoltre i pazienti senza medico potranno rivolgersi anche a tutti gli altri medici che decidono di aderire al progetto con il pagamento da parte dell’Asl di una quota corrispondente alla visita occasionale che si effettua normalmente per il turista''.

''Verranno garantite anche le visite ambulatoriali e l'apertura degli Adi ed infine si è istituito un incentivo per mantenere per chi c'è già o per l'apertura di ambulatori nuovi nei comuni disagiati o disagiatissimi per incentivare la capillarità del Mmg sul territorio. Ancora una volta la medicina generale si è resa disponibile a dare il suo contributo in una situazione di emergenza. Ci aspettiamo a questa punto da parte della regione la risoluzione a tutti gli altri problemi che affliggono la Mmg quali eccesso di burocrazia, mancanza di supporti informatici tecnici vedi telemedicina e personale che se fossero messi a disposizione renderebbero finalmente il nostro lavoro più appetibile per i giovani”, conclude la segretaria provinciale.