Treni, nuovo sciopero previsto tra domenica 8 e lunedì 9

Si preannunciano disagi per i pendolari del Vco e del novarese con l'arrivo di un nuovo sciopero dei treni, previsto tra l'8 e il 9 settembre 2024. L'agitazione, che durerà 23 ore, è stata indetta a livello nazionale dai sindacati Usb Lavoro Privato e dall'Assemblea nazionale Pdm e Pdb, e coinvolgerà il personale delle aziende che operano nel settore ferroviario.

Secondo quanto riportato dal Ministero dei Trasporti, lo sciopero inizierà alle 3:00 dell'8 settembre e si concluderà alle 2:00 del 9 settembre. Durante questo periodo, i treni potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Poiché lo sciopero si svolgerà in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia, il che potrebbe rendere particolarmente difficoltosi gli spostamenti per chi rientra dalle ferie o ha necessità di viaggiare.