Arriva "Ver!fico”, la nuova piattaforma per la trasformazione digitale degli enti del terzo settore

Cst Novara Vco invita gli enti del terzo settore all’evento di presentazione di “Ver!fico”, una piattaforma proposta dai centri di servizio per il volontariato per la trasformazione digitale.

Si tratta di un sistema completo di servizi, predisposto in maniera sartoriale sulle esigenze degli enti, che integra strumenti software e supporti qualificati di accompagnamento e capacitazione degli enti del terzo settore. È progettato, aggiornato e continuamente migliorato dai centri servizi volontariato, compreso il Cst Novara Vco, in collaborazione con la propria utenza.

L’appuntamento per la presentazione è in programma per lunedì 23 settembre, dalle 17.00 alle 19.00, in modalità telematica. È necessaria l’iscrizione, da effettuare tramite l’area riservata di Cst.