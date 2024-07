Festa delle Bionde, torna l'evento più atteso dell'estate antigoriana

Torna l'evento più atteso e partecipato dell'estate antigoriana. La Festa delle Bionde al campo sportivo di Baceno con quattro giorni di musica, birra e calcetto.

Si inizia domani, giovedì 1 agosto, con la degustazione di birre esclusiva a numero chiuso. Un viaggio sensoriale attraverso i migliori sapori aromi della selezione di birre a cura del Mastro Birrario di Carlsberg che guiderà la degustazione.

Venerdì è tempo di musica e i primi ad inaugurare il palco saranno i Nient'altro che noi, il tributo a Max Pezzali. A seguire dj set di Bunny e Fube.

Sabato 3 agosto al via anche al torneo di calcio a cinque che durerà dalle 15.00 alle 19.00 dopodichè è di nuovo tempo di musica con dj set di Alemaro e l'ospite speciale Pekka, nome d'arte di Alessandro Cecchettini che scopre il suo interesse per la musica elettronica e le produzioni all’età di 11 anni. Dopo cinque anni chiuso nella “famosa” cameretta rilascia il suo primo EP nel 2020 e nel 2021 il suo primo album, iniziando ad affermarsi sempre di più nella scena con richieste da varie labels internazionali per i suoi lavori.

Domenica oltre alle fasi finali del torneo di calcio si chiude con la musica di Garro a partire dalle ore 22.00 e per chiudere Dj Tanza come da tradizione. I ragazzi del Gruppo Giovani Antigorio ricordano che sarà presente anche il servizio navetta. Maggiori informazioni sui canali social.