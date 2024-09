Domani prima campanella per circa 13mila studenti in provincia

La prima campanella dell'anno scolastico 2024/2025 in Piemonte suonerà domani per i circa 500mila studenti che varcheranno la soglia di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Di questi, circa 13mila nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ancora diffuso i dati ufficiali relativi a studenti e docenti per l'anno scolastico che si sta avviando, ma dalle prime elaborazioni e dai dati parziali sulle iscrizioni delle singole scuole, per quest'anno si starebbe registrando una lieve flessione, dovuta principalmente al calo demografico.

Sensazione peraltro confermata dal direttore dell’USR Piemonte, Stefano Suraniti, che ha dichiarato che in Piemonte sono stati registrati 493.933 alunni, con una diminuzione di 5.876 rispetto all’anno scolastico precedente. Le classi sono 25.383, conuna riduzione di 12 rispetto all’anno precedente. Il numero medio di alunni per classe è di 19,46, in diminuzione rispetto all’anno precedente.

Scuole e docenti sono pronti ad accogliere gli studenti. All'Ufficio Scolastico Provinciale proseguono alacremente le operazioni di nomina dei docenti supplenti, giunte ora alla fase finale degli interpelli per l'assegnazione delle cattedre residue e degli spezzoni. L'anno scolastico dovrebbe dunque iniziare con la forza docenti, tra quelli curriculari e quelli di sostegno, quasi al completo.

In queste prime settimane di scuola saranno adotatti gli orari provvisori, con lezione per lo più antimeridiane, per poi andare a regime a inizio ottobre con l'orario anche pomeridiano. Nel frattempo si attende anche la nomina dei Dirigenti Scolastici dell'IC Bagnolini di Villadossola, IC Casetti di Preglia e IC Fogazzaro-Rebora. Questa scuole dal 1° settembre vedono la presenza di un Dirigente reggente temporaneo, in attesa dell'arrivo del titolare assegnato tramite le procedure di immissioni in ruolo attese a giorni.

Mentre famiglie e studenti si stanno dunque preparando ad affrontare il nuovo anno scolastico che si comporrà di 171 giorni di attività didattiche, si butta un occhio a quello che sarà il calendario di ponti e festività.

Il primo ponte sarà quello del 1° novembre che quest'anno cadrà di venerdì, regalando dunque un week end anticipato. La festa dell'Immacolata invece cadrà di domenica. Ma il pensiero andrà subito alle vacanze natalizie, fissate da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio.

Per le vacanze di carnevale lezioni sospese da sabato 1° marzo a martedì 4 marzo. Le vacanze di Pasqua saranno da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile.

Scuole chiuse per la Festa della Liberazione venerdì 25 aprile, mentre la Festa del Lavoratori regalerà un ponte da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio.

Scuole chiuse per la festa della Repubblica lunedì 2 giugno, mentre il termine delle lezioni è fissato per sabato 7 giugno per primaria e secondaria di primo e secondo grado, e per lunedì 30 giugno per la scuola dell'infanzia.