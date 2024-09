La galleria elicoidale di Varzo sarà l’unico ostacolo tra Genova e Rotterdam

La Svizzera preme, l’Italia sonnecchia. Da oltre le Alpi investono in continuazione sull’asse ferroviario Lötschberg-Sempione; da parte italiana resta una certa apatia e il poco interesse ad apportare modifiche e miglioramenti, compreso quello all‘imbuto della galleria elicoidale del Sempione.

I numero parlano chiaro. L’importanza della linea del Sempione è evidente. Nel 2023 sono state trasportate sul Sempione 8.462 milioni di tonnellate di e merci trasportate , ma il volume è calato del -2,5% rispetto al 2022 ; il numero di passeggeri è stato di 7.400 al giorno.

Ma al di là del confine non sono soddisfatti. Soprattutto perché, al di là degli investimenti italiani (come quelli che hanno visto chiudere le linea quest’estate) , restano i nodi del tratto tra Iselle e Domodossola.

‘’I problemi si trascinano da decenni e altri decisamente più recenti sono sorti sulla linea ferroviaria del Sempione’’ sottolinea un servizio della Tv svizzera

La polemica tocca anche le interruzioni sulla linea imposte da Rete Ferroviaria Italiana quest’estate. ‘’Lo stop alla circolazione, per tutta l’estate, dei treni tra Arona e Domodossola, in Piemonte ha fatto danni all’economia e al turismo sia sul lato svizzero sia su quello italiano - critica Franz Ruppen, presidente del Consiglio di Stato del Vallese - . Dov’è che si chiude un’autostrada per tre mesi nel cuore dell’alta stagione? Da nessuna parte”. Disagi enormi, che hanno toccato i turisti ma anche i lavoratori frontalieri che fanno la spola quotidiana tra Domodossola e Briga.

‘’Eppure succederà anche nel 2025, dall’8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre’’ rilancia il servizio della Tv Svizzera che sottolinea come ‘’gli interventi sul suolo italiano rientrano tra quelli per cui la Confederazione ha messo a disposizione 134,50 milioni di euro, come stabilito nell’accordo

Dicevamo però che il vero problema resta la galleria elicoidale tra Varzo e Iselle di Trasquera, un tema sul tappeto da 30-40 anni, mai risolto al di là della chiacchiere della politica italiana. Tre chilometri che sono un vero freno allo scorrere dei treni, soprattutto quelli che trasportano merci e Ruppen lo ricorda ai microfoni della Tv svizzera: ‘’Quando sarà terminato il Terzo Valico tra Genova e Tortona, la galleria elicoidale di Varzo sarà l’unico ostacolo tra Genova e Rotterdam”.



Tratta che è uno dei nove corridoi fondamentali all’interno della rete dei trasporti europei. Un nodo al quale aggiungere la forte pendenza della linea da qui a Domodossola.