Risorse per 450mila euro alle imprese internazionali e green del territorio

Ammontano a 450mila euro le risorse che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte mette a disposizione delle imprese del territorio con i bandi “Internazionalizzazione” e “Transizione Ecologica”. La prima misura finanzia, in particolare, le spese sostenute dalle imprese per partecipare in presenza a fiere internazionali in Italia oppure all’estero e quelle per ottenere/rinnovare certificazioni di prodotto obbligatorie per le esportazioni nei Paesi esteri o necessarie all’inserimento in specifici canali commerciali. Destinatarie delle agevolazioni, che ammontano complessivamente a 150mila euro, sono micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Con il bando “Transizione Ecologica”, invece, si intendono sostenere le spese per servizi di consulenza e formazione finalizzati a favorire adozione di criteri ESG, interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti Energetiche Rinnovabili e partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili. I contributi, pari complessivamente a 300mila euro, potranno essere richiesti da tutte le imprese del territorio, di ogni settore e dimensione.

Per approfondire i dettagli relativi all’invio delle domande, alle spese ammissibili e agli ambiti di intervento, la Camera di Commercio organizza un incontro di presentazione dei due bandi che si svolgerà online giovedì 19 settembre alle ore 14.30.

"Viviamo e lavoriamo in un contesto fortemente interconnesso, in primis dal punto di vista economico e climatico» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Allargare i confini del proprio business all’estero e adottare modelli gestione e produzione sostenibili sono requisiti indispensabili per un reale sviluppo: l’Ente camerale ha deciso di sostenere l’impegno delle nostre imprese su questi fronti strategici, aiutando in particolare le realtà di più piccole dimensioni a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e raddoppiando, rispetto allo scorso anno, la dotazione del bando Transizione Energetica, una sfida comune all’intero sistema economico per migliorarne efficienza e sostenibilità".

Le agevolazioni dei due bandi camerali consistono in contributi a fondo perduto a copertura del 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo della sovvenzione pari a 5.000 euro per ciascun bando (elevabile a 7.000 euro per gli interventi di transizione ecologica che includano l’ottenimento di una certificazione). Sono inoltre previste ulteriori premialità per le imprese in possesso del rating di legalità (500 euro) e per quelle titolari della certificazione di parità di genere (500 euro). La spesa minima per partecipare a ciascuna misura è fissata in 2.000 euro: le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma ReStart (restart.infocamere.it) a partire dal 25 settembre (ore 12.00) per il bando “Internazionalizzazione” e dal 2 ottobre 2024 (ore 12.00) per il bando “Transizione Ecologica”.

L’accoglimento delle domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse e per ciascuna impresa è ammessa una sola richiesta di contributo per ogni bando.