Coppa Piemonte Drali, tutto pronto per le premiazioni finali: molte novità per la stagione 2025

Tutto pronto per il gran finale. Gli organizzatori hanno definito il programma della giornata, che si terrà nuovamente ad Arborio (VC), per fare il sunto di una stagione ricca di avventure, fra percorsi inediti e vecchie glorie irrinunciabili. Le fatiche delle gare lasciano spazio alla celebrazione dei successi, per un momento di condivisione e convivialità.

Le premiazioni si terranno domenica 24 novembre e verranno sviluppate su due tempi distinti: dalle ore 9.15 presso il Salone Polivalente (di fronte al municipio), in Corso Umberto I, 75 – Arborio e il secondo presso il Ristorante “Aquila Nera”, Corso Umberto I, 177 (strada per Gattinara, 13031 (VC).

Un evento che metterò in luce tutti i protagonisti della stagione, comprese le società sportive, che rappresentano il cuore pulsante del sistema ciclistico:

ASD Rodman Team GS Passatore Bicistore C.T. Carcare G.S. Pedale Novatese ASD Swatt Club ASD Jolly Europrestige Edilmora Cycle Team Team One PM Garda Scott Matergia ASD Myg Cycling Team

Gli interessati dovranno necessariamente confermare la loro presenza, per la prenotazione del pranzo, entro venerdì 15 novembre alla seguente e-mail: coppapiemonte@libero.it, per non perdere il loro posto riservato. Gli accompagnatori, invece, potranno partecipare al pranzo fino al raggiungimento della capienza massima del locale, al costo di 40 euro a persona (15 euro per bambini dai 2 ai 5 anni e 20 euro dai 6 ai 10 anni. È inoltre possibile prenotare il pranzo per vegetariani e celiaci). Le premiazioni sono libere a tutti gli interessati.

Le gare del 2024 giungono al termine, ma l’organizzazione, capitanata dal presidente Renato Angioi, ha molte novità per il 2025. Presto verranno svelate a tutti gli appassionati di ciclismo e delle granfondo, sui canali di riferimento.

Per ulteriori informazioni

Sito web: https://www.circuitocoppapiemonte.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/coppapiemonte