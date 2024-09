''Sull'acquisizione della Comazzi stiamo approfondendo l'operazione prima di dare il nostro giudizio''

«Dopo Pasqua avremo tutti gli elementi per un aggiornamento puntuale su un’operazione per dimensioni e tipologia senza precedenti nel Vco». Era stata questa l'ultima dichiarazione arrivata da Vco Trasporti, che si occupa del settore del trasporto pubblico locale ed extraurbano della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Era marzo 2024 e si era alla vigilia del voto amministrativo a Verbania. Le elezioni hanno fatto passare l'argomento in secondo piano ma ora, siamo quasi in autunno, e dell'acquisizione da parte di Vco Trasporti della Comazzi Autolinee non si è più saputo nulla. Benché nel dicembre 2023 i soci avessero votato il via libera all’acquisizione dell'impresa privata di bus.

Uno stop che pare dettato dalla decisione dell'amministrazione Albertella di voler controllare ogni dettaglio dell'operazione.

«Appena insediato ho subito chiesto, tra vari incontri con le partecipate, quello con Vco Trasporti, società nella quale abbiamo il 44 per cento delle quote - spiega il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella. - Per poter dare un giudizio vogliamo capire a fondo l’operazione. Daremo il nostro parere dopo aver approfondito e studiato la situazione. Poiché si tratta di un passo importante. Quando avremo completato lo studio di approfondimento daremo il nostro giudizio sull’operazione che va analizzata in tutti i dettagli, poiché rappresenta un notevole impegno per il futuro».