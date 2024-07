Lutto a Domo per la scomparsa di Bianca Sirocchi, fondatrice dell'associazione 20.01

L’associazione 20.01 è in lutto per l’improvvisa perdita di Bianca Sirocchi, fondatrice e volontaria instancabile dell’Associazione 20.01.



La nostra compagna ha donato molto a tutta questa comunità, soprattutto a chi si trovava in difficoltà. Ha fatto suo il verbo accogliere, aprendo le porte della sua casa a chi non l’aveva; ha insegnato la lingua italiana a chi era sconosciuta e non aveva parole per raccontarsi; ha donato tempo, energie, denaro, protezione. “La Bianca” ha camminato accanto a molti fratelli e sorelle.



Con loro, ha percorso tratti di vita e strade difficoltose, facendosi carico di ogni fardello, condividendo pesi e ferite, gioie e grandi conquiste con chi poi, sollevato, riusciva a spiccare il volo .

“La Bianca” è stata una mamma adottiva, per molti figli giunti nell’Ossola da diversi paesi e con ognuno ha lottato per i diritti e sgrovigliato cavilli, abbracciato battaglie sferzando con un sorriso le difficoltà. La vogliamo pensare cosi, ancora audace, forte e libera in un altro cielo, là dove i colori si intrecciano

Le volontarie e i volontari dell’associazione 20.01