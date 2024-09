Regio Insubrica, la Commissione Autonomia individua i componenti del Gruppo di lavoro

Sono Annalisa Beccaria (Fi) e Carlo Riva Vercellotti (Fdi) per la maggioranza e Domenico Rossi (Pd) per la minoranza i consiglieri regionali indicati dalla settima Commissione, presieduta da Andrea Cerutti, quali componenti del gruppo di lavoro presso la Comunità di lavoro Regio Insubrica.

La Comunità – di cui sono membri di diritto il Canton Ticino, le Regioni Piemonte e Lombardia, le Province piemontesi di Novara e del Vco e lombarde di Como, Lecco e Varese e la Città di Lugano – promuove la cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei Laghi Prealpini e favorisce la presa di coscienza dell’appartenenza a un territorio iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua.

Non è in competizione con gli Stati nazionali, i cantoni, le regioni e le province che la compongono. Lo scopo è favorire lo scambio di informazioni e conoscenze del territorio per integrare le rispettive forze e risorse, definire progetti comuni e indurre associazioni e singole persone sui due versanti del confine a individuare opportunità, ad unirsi e prendere essi stessi iniziative concrete.