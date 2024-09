In Prefettura un tavolo tecnico per la sicurezza sul lavoro nel settore edile

Si è tenuto il 19 settembre, presso la Prefettura, la riunione del tavolo tecnico di coordinamento delle associazioni datoriali, sindacali ed enti pubblici in relazione alla prevenzione, vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro nel settore edile.

Negli scorsi mesi il sistema della bilateralità, costituito dagli enti formativi (Sefors, Cassa Edile Vco), i rappresentanti dei datori di lavoro (Ance, Confartigianato, Cna) e dei lavoratori (Feneal, Filca e Fillea) ha elaborato un documento congiunto mirato ad identificare una strategia operativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, condiviso successivamente dagli organi di vigilanza (Spresal, Ispettorato del Lavoro, Inail, Inps), “al fine di individuare obiettivi comuni in materia di sicurezza nel settore dell’edilizia da raggiungere con tutti i soggetti coinvolti”.

Il contenuto del documento prevede, in particolare, strumenti operativi identificati nella condivisione delle banche dati tra Cassa Edile, Sefors e Spresal, verifica di best practices da attuare nell’ambito locale anche attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali, l’elaborazione di contenuti e metodologie relative alla sensibilizzazione e consulenza degli stackeholders dell’intera filiera dell’edilizia, la programmazione e realizzazione di interventi mirati di controllo ed il successivo monitoraggio dell’andamento delle verifiche in sede di riunione del tavolo tecnico.