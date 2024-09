Juventus Domo di goleada. Pari nello scontro Bagnella-Gravellona

Pioggia di gol in Promozione. La Juventus Domo li colleziona vincendo di goleada a Biella, in casa Ceversama (6-1). Mentre l’Ornavassese capitola pesantemente a Varallo in casa Dufoir (6-0). Questi i dati della 3a di andata che vede anche Feriolo e Omegna dividere la posta (1-1) e l’Arona cadere in casa sotto il rigore vincente dell’Ivrea (0-1). Perdono anche Cameri e Union Novara. La prima è superata in casa dalla lanciata Chiavazzese (1-3); la Union è sconfitta in trasferta dal Montanaro (1-0). Il resto della giornata dice Virtus Vercelli-Orizzonti Canavese 1-0; Gattinara-Cossato 1-5.

Sorprese anche in Prima Categoria. Pari (1-1) nel big match tra Bagnella e Gravellona. Il Momo prosegue la marcia passando a Feriolo per 4 a 2. Tonfo interno del Villa ad opera della Cannobiese (0-3) e caduta del Vogogna a Carpignano (3-1). Bene la Varzese che vince in casa del Valuggia (5-3) e anche il Sizzano che passa (2-1) a Serravalle. Pari nell’anticipo tra Agrano e Romagnano (1-1). Pirotecnico pareggio (3-3) tra in Piedimuera a fasi alterne e una buona Quaronese.