L'allarme di Coldiretti: "In Italia cresce lo spreco alimentare"

L’aumento dello spreco alimentare in Italia è un tragico paradosso se si considera che sono ben 3,1 milioni i cittadini che sono costretti a chiedere aiuto per mangiare, secondo l’ultimo rapporto Fead. Ad affermarlo è la Coldiretti, in relazione ai nuovi dati dell’osservatorio internazionale Waste Watcher, secondo i quali la quantità di cibo gettato nella spazzatura lungo lo stivale è aumentata del 45,6% nel giro di un anno.

“Non si tratta solo di un problema etico, ma che determina anche – sottolineano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - effetti sul piano economico e anche ambientale per l’impatto negativo sul dispendio energetico e sullo smaltimento dei rifiuti. Proprio per diffondere modelli di consumo più sostenibili Coldiretti è impegnata a promuovere nelle scuole italiane il progetto “Educazione alla campagna amica”, un percorso educativo per formare dei consumatori consapevoli e valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea oltre a ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno e fermare così il fenomeno dello spreco, ponendone l’accento sugli alti costi etici ed economici”.

Le buone pratiche da seguire sono diverse e vanno dal leggere attentamente la scadenza sulle etichette all’effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, privilegiando confezioni adeguate, scegliendo frutta e verdura al giusto grado di maturazione, e preferendo sempre la spesa a chilometri zero.