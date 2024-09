Open week sulle malattie cardiovascolari: un'iniziativa per la salute del cuore

Dal 26 settembre al 2 ottobre, in occasione della Giornata mondiale del Cuore, Fondazione Onda organizza la quarta edizione dell’(H) Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari. Questa iniziativa ha l'obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e diagnosi precoce, con particolare attenzione a patologie come l'aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e malattie valvolari.

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in Italia, responsabili del 35,8% dei decessi, e colpiscono le donne con un ritardo di circa dieci anni rispetto agli uomini. Dopo la menopausa, le donne sono esposte a un rischio maggiore di eventi cardiovascolari, spesso presentando sintomi meno evidenti. La prevenzione primaria, legata agli stili di vita, e la diagnosi precoce rimangono fondamentali, specialmente per coloro che presentano fattori di rischio come familiarità, fumo e ipertensione.

L'Asl Vco partecipa all'iniziativa offrendo visite cardiologiche gratuite il 1° ottobre 2024, dalle ore 8:30 alle 12:30, presso l'Ospedale Castelli di Verbania. La prenotazione è obbligatoria al numero 0324-491437, attivo dal lunedì al venerdì.

"Questa iniziativa mira a facilitare l'accesso alla diagnosi precoce e a sfatare la convinzione errata che le malattie cardiovascolari riguardino solo gli uomini", ha dichiarato Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda. "Vogliamo sensibilizzare la popolazione sulle problematiche cardiache e garantire prestazioni in un contesto di alta richiesta, come nel caso dell’aneurisma aortico e delle patologie venose".