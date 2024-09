Dopo la Lega di Verbania, per dare pieno sostegno al suo segretario federale Matteo Salvini, a seguito della richiesta della procura di Palermo di 6 anni di carcere per il caso Open Arms, si mobilita anche quella di Domodossola chiamando a raccolta tutti i militanti leghisti, ma non soltanto loro. Si potrà firmare nel gazebo allestito sabato 28 settembre in via Briona, dalle 9.30 alle 12.