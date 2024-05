Jonathan Zaccaria eletto presidente della Cri domese

Jonathan Zaccaria, 40 anni impiegato, volontario da una ventina d'anni, è il nuovo presidente della Croce Rossa di Domodossola.

È stato eletto ieri a conclusione della giornata di elezioni per il rinnovo di presidenza e consiglio direttivo.



"Sono molto felice ed onorato - commenta Zaccaria - spero di rappresentare tutti i volontari della Croce Rossa. Ci aspettano quattro anni di duro lavoro che affronteremo con grande impegno ed entusiasmo".



Jonathan Zaccaria riceverà il testimone da Giulia Margaroli che rimarrà in carica fino alla proclamazione ufficiale, che avverrà non appena il comitato regionale della Cri ufficializzerà la nomina.



"Sono stati anni importanti che ho affrontato con passione e dedizione, pensando al bene del Comitato e incorementandone visibilità e sensibilità - commenta Giulia Margaroli, presidente della Croce Rossa per molti mandati - ringrazio tutti i volontari e le istituzioni per il grande supporto avuto in questi anni".