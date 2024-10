Una borsa di studio per i giovani studenti di Montecrestese

Il comune di Montecrestese mette a disposizione una borsa di studio per ragazzi nati tra il 1° luglio 2007 e il 31 agosto 2010, per un totale di 4mila euro. il contributo è riservato a studenti della scuola secondaria la cui famiglia ha un Isee non superiore ai 40mila euro; i ragazzi devono dimostrare un buon rendimento scolastico ed essere residenti nel comune di Montecrestese. A parità di merito, la borsa di studio sarà assegnato al candidato con Isee inferiore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al municipio.