Nuove locomotive per le Ferrovie Federali Svizzere

Le Ferrovie Federali Svizzere rinnovano la loro flotta acquistando 129 moderne locomotive di linea da Stadler Rail.

Con le nuove locomotive, essenziali per un traffico merci efficiente, le Ffs si preparano alle sfide del futuro. Da oggi al 2050, quindi, il materiale rotabile per il trasporto in Svizzera dovrà essere completamente ammodernato e standardizzato. Il primo passo concreto è stato compiuto: il traffico merci Ffs ha avviato l’acquisto di un massimo di 129 nuove locomotive di linea da Stadler Rail: sostituiranno gradualmente quelle di vecchia generazione, il cui potenziale è stato sfruttato a fondo. I moderni veicoli Stadler saranno consegnati gradualmente fra l’autunno 2027 e il 2035. In un primo lotto, il traffico merci Ffs acquisterà 36 locomotive di linea, con un’opzione per gli altri 93 veicoli.

«Il trasporto merci su rotaia è la colonna portante dell’approvvigionamento nazionale e dell’economia svizzera. Le nuove locomotive rappresentano un passo avanti decisivo - dichiara Alexander Muhm, responsabile traffico merci delle Ffs - . Le locomotive contribuiranno in modo significativo ad automatizzare l’esercizio, rendendolo più efficiente e quindi creando basi economiche solide per il trasporto merci su rotaia».